Порносайты оставят французов без порно

Крупнейшие порнографические платформы Pornhub, YouPorn и RedTube, принадлежащие компании Aylo, прекратят работу во Франции со среды. Это решение, по данным Reuters, стало ответом на требование французских властей об обязательной верификации возраста пользователей.

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Представитель Aylo подтвердил, что компания приняла трудное решение о приостановке доступа к своим платформам. Компания также планирует напрямую обратиться к французской общественности через свои ресурсы.

Французский регулятор цифровых и аудиовизуальных коммуникаций Arcom обладает полномочиями требовать блокировки порнографических веб-сайтов и налагать штрафы в случае, если системы проверки возраста пользователей будут признаны недостаточными, пишет Reuters.

Младший министр Франции по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Клара Шаппаз прокомментировала ситуацию в социальной сети X (Twitter), отметив, что, если Aylo предпочитает покинуть Францию, а не соблюдать ее законы, компания вольна это сделать.

Arcom ранее заявлял, что ежемесячно около 2,3 млн несовершеннолетних получают доступ к порнографическим сайтам, несмотря на действующие законодательные ограничения.

Проблемы с соблюдением правил защиты детей на платформах с контентом для взрослых возникают и в других странах Европейского союза. В прошлом месяце регуляторы ЕС объявили о начале расследования в отношении нескольких сайтов, включая Pornhub, из-за несоблюдения правил, направленных на защиту несовершеннолетних. В ЕС считают окно, где требуется согласие с достижением совершеннолетия, недостаточным препятствием для детей на пути к порно.