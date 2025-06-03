Порносайты оставят французов без порно

Pornhub приостановит показ порно во Франции
Крупнейшие порнографические платформы Pornhub, YouPorn и RedTube, принадлежащие компании Aylo, прекратят работу во Франции со среды. Это решение, по данным Reuters, стало ответом на требование французских властей об обязательной верификации возраста пользователей.
Представитель Aylo подтвердил, что компания приняла трудное решение о приостановке доступа к своим платформам. Компания также планирует напрямую обратиться к французской общественности через свои ресурсы.
Французский регулятор цифровых и аудиовизуальных коммуникаций Arcom обладает полномочиями требовать блокировки порнографических веб-сайтов и налагать штрафы в случае, если системы проверки возраста пользователей будут признаны недостаточными, пишет Reuters.
Младший министр Франции по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Клара Шаппаз прокомментировала ситуацию в социальной сети X (Twitter), отметив, что, если Aylo предпочитает покинуть Францию, а не соблюдать ее законы, компания вольна это сделать.
Arcom ранее заявлял, что ежемесячно около 2,3 млн несовершеннолетних получают доступ к порнографическим сайтам, несмотря на действующие законодательные ограничения.
Проблемы с соблюдением правил защиты детей на платформах с контентом для взрослых возникают и в других странах Европейского союза. В прошлом месяце регуляторы ЕС объявили о начале расследования в отношении нескольких сайтов, включая Pornhub, из-за несоблюдения правил, направленных на защиту несовершеннолетних. В ЕС считают окно, где требуется согласие с достижением совершеннолетия, недостаточным препятствием для детей на пути к порно.