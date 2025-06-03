СМИ Южной Кореи объявили о победе оппозиционера Ли Чжэ Мёна на выборах

В Южной Корее в настоящий момент вовсю идет подсчет бюллетеней на состоявшихся во вторник, 3 июня, президентских выборах. Основываясь на имеющихся данных подсчетов бюллетеней и общей тенденции, все ведущие телерадиовещательные каналы, информагентства и крупнейший СМИ заявили о гарантированной победе Ли Чжэ Мёна, который был выдвинут кандидатом от крупнейшей оппозиционной Демократической партии "Тобуро".

© Российская Газета

На текущий момент завершен подсчет 55 процента бюллетеней. Показатель Ли Чжэ Мёна - более 49 процентов, его главного соперника - представителя правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су - 42,6 процента. При этом с течением времени разрыв между Ли и Кимом со временем продолжает расти. Ожидается, что в итоге он наберет чуть более половины голосов всех принявших участие в выборе. На третьем месте - кандидат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок с 7,3 процента.

Сам Ли уже сделал осторожное заявление, в котором отметил, что "если тенденции и сообщения верны, то он очень благодарен народу Кореи за оказанное доверие". Стало также известно, что он со своей супругой отправились в район Сеула Еыдо, где на площади перед парламентом собрались его сторонники. Ожидается, что в ближайшее время он сделает заявление, где официально заявит о своей победе.

Хотя окончательные официальные итоги будут подведены позже, но уже можно говорить о том, что в Южной Корее произошла смена власти, и победила оппозиция в лице Ли Чжэ Мёна и возглавляемой им Демократической партии "Тобуро". Ли примет бразды правления страной уже в среду, 4 июня, сразу, когда будут объявлены официальные итоги выборов. Переходный период не предусмотрен, так как нынешние выборы президента РК являются досрочными и проходят в связи с импичментом предыдущему лидеру страны Юн Сок Ёлю.

Напомним, что политический кризис в Южной Корее стартовал в ночь с 3 на 4 декабря прошлого года, когда президент Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение. Это решение было отменено парламентом, президент Юн был снят с поста, отправлен под суд, а в стране объявлены досрочные выборы нового главы государства.