ГА ООН выбрала новых непостоянных членов Совбеза на 2026-2027 годы

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН избрала Демократическую Республику Конго, Либерию, Бахрейн, Колумбию и Латвию непостоянными членами Совета Безопасности организации на 2026-2027 годы.

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«Бахрейн, Колумбия, ДР Конго, Латвия, Либерия — избранные члены Совета Безопасности», — приводит слова председателя 79-й сессии Генассамблеи ООН Филемона Янга РИА Новости.

Для избрания каждому государству нужно было набрать две трети голосов от присутствующих в зале ГА. Все страны, по данным агентства, получили необходимый минимум.

Ранее экс-главу МИД Германии Анналену Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН.