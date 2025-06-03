ГА ООН выбрала новых непостоянных членов Совбеза на 2026-2027 годы
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН избрала Демократическую Республику Конго, Либерию, Бахрейн, Колумбию и Латвию непостоянными членами Совета Безопасности организации на 2026-2027 годы.
«Бахрейн, Колумбия, ДР Конго, Латвия, Либерия — избранные члены Совета Безопасности», — приводит слова председателя 79-й сессии Генассамблеи ООН Филемона Янга РИА Новости.
Для избрания каждому государству нужно было набрать две трети голосов от присутствующих в зале ГА. Все страны, по данным агентства, получили необходимый минимум.
Ранее экс-главу МИД Германии Анналену Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН.