Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью французской газете Le Monde, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию».

«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить», — сообщил Лула да Силва, не уточнив, когда именно у него был этот разговор с Байденом.

Бразильский лидер отметил, что Европа встала на сторону Вашингтона в этом вопросе и теперь тратит миллиарды на перевооружение, опасаясь угрозы со стороны РФ.

Сам президент Бразилии вновь подтвердил готовность поддержать переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале военного конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что Байден выделил на эту «войну» миллиарды долларов вместо того, чтобы не допустить ее.

Трамп заключил, что у его предшественника «нет и не было никаких мозгов», в противном случае тот бы не допустил конфликта на Украине.