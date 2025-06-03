В Европе возмутились позицией США по расширению НАТО

Восточноевропейские страны подвергли резкой критике спецпосланника США по Украине Кита Келлога за его высказывания о нерасширении НАТО. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные должностные лица четырех стран Восточной Европы выступили с резкой критикой после того, как Кит Келлог, по всей видимости, поддержал предполагаемое требование о том, что в письменной форме должно быть зафиксировано обязательство НАТО не принимать новых членов из этого региона», — сказано в сообщении.

При этом один литовский чиновник отметил, что любые договоренности между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, которые могут ограничить вступление новых стран в НАТО, якобы вызывают серьезные опасения в регионе.

Ранее Келлог заявил, что российский лидер «в некотором смысле» прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ. До этого политик назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО на восток и добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса.