ABC: Трамп отстраняется от вопроса решения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп всё больше отстраняется от вопроса решения украинского конфликта, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«Если раньше он (Трамп. — RT) критиковал как Украину, так и Россию, то в последние дни он стал всё более отстранённым», — заявил источник.
Посол США: Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении конфликта на Украине
Ранее посол США в Анкаре Том Баррак выразил мнение, что у Дональда Трампа «закончилось терпение» в отношении сроков урегулирования украинского конфликта.