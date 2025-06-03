Президент США Дональд Трамп всё больше отстраняется от вопроса решения украинского конфликта, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Если раньше он (Трамп. — RT) критиковал как Украину, так и Россию, то в последние дни он стал всё более отстранённым», — заявил источник.

Посол США: Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении конфликта на Украине

Ранее посол США в Анкаре Том Баррак выразил мнение, что у Дональда Трампа «закончилось терпение» в отношении сроков урегулирования украинского конфликта.