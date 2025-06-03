В привычке Трампа увидели угрозу для нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп постоянно использует свой смартфон для переговоров, как личных, так и деловых. Он не обращает внимания на предупреждения со стороны близких и силовиков, пишут обозреватели Эшли Паркер и Майкл Шерер в статье для журнала Atlantic.

На протяжении последних лет, уточнили авторы статьи, политика неоднократно предупреждали об огромном риске, которому он подвергается при пользовании личным iPhone, чтобы поддерживать связь с десятками друзей и коллег.

«Телефон стал для него спасательным кругом, он не собирался и не собирается от него отказываться. Вероятно, огромное количество людей имеют личный номер Трампа», — пояснили Паркер и Шерер.

По их данным, Трамп обычно отвечает на входящие звонки, даже если не знает номер.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Дональд Трамп поделился номером своего мобильного телефона с мировыми лидерами и призвал их звонить ему напрямую.

В частности, американский лидер дал свой номер главам государств и правительств Мексики, Канады, Франции и ряда других стран.

Эксперты заметили, что разведки иностранных государств могут воспользоваться этим и прослушивать звонки американского президента.