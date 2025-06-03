Глава МАГАТЭ прибыл в Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Киев на встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министром энергетики страны Германом Галущенко. Об этом он написал в социальной сети X.

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Глава агентства отметил, что это его 12-й визит на Украину. Он добавил, что обсудил с Галущенко восстановление энергетической инфраструктуры республики. В частности, они поговорили о новых энергоблоках на Хмельницкой АЭС и ремонте Чернобыльской АЭС.

Кроме того, Гросси сообщил, что на встрече с министром иностранных дел речь шла о поддержке ядерной безопасности Украины, включая постоянное присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

29 мая МАГАТЭ сообщило, что Рафаэль Гросси посетит Украину. Глава агентства также запланировал новый визит в Россию.