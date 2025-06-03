Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал избрание бывшего главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и поделился ожиданиями от ее работы в новой должности.

Прогнозируя то, какой будет деятельность Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН, следует отметить, что эта должность в основном связана с решением организационных вопросов. И данный факт в действительности имеет важное значение. От председателя Генассамблеи зависит расположение вопросов в повестке дня, их приоритет при рассмотрении, а также содержащиеся в них формулировки. Поэтому ожидать того, что назначение Бербок главой Генассамблеи придаст более высокую эффективность деятельности организации, вряд ли стоит. На посту министра иностранных ФРГ она запомнилась только агрессивными заявлениями в адрес России и Китая, а также попытками выполнять те функции, которые напрямую не относились к ее деятельности. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Будучи главой МИД ФРГ, Бербок часто генерировала агрессивную и милитаристскую риторику, призывала к дальнейшему обособлению Евросоюза, добавил эксперт.

«И если рассматривать это как проекцию на Генассамблею ООН, то можно предположить, что Бербок будет предпринимать попытки оказывать содействие в вопросах, направленных против России, содействие в вопросах, не укрепляющих международную безопасность. При эмоциональной агрессивности Бербок подобная дельность может оказаться деструктивной для ООН, и это настораживает. Пока нет никаких признаков, говорящих о том, что она может действовать конструктивно, действовать в интересах всего мирового сообщества», - отметил политолог, подчеркнув, что работа Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН будет подчинена меньшинству ее государств-членов.

Ранее СМИ сообщили, что Бербок стала председателем Генассамблеи с целью занять пост генсека ООН.