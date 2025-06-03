Правительство Нидерландов уходит в отставку

Кабинет министров Нидерландов уходит в отставку. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схов, передает местное издание HLN.

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«Дик Схооф отправится к королю, чтобы предложить отставку кабинета министров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уходящее правительство продолжает управлять своими делами до тех пор, пока новое правительство не приступит к исполнению своих обязанностей после проведения выборов.

Как сообщает HLN, падение правительства стало неизбежным после того, как Лидер крайне правой нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс вышел из коалиции.

Вилдерс подчеркнул, что ни одна из других партий коалиции не поддержала его план по ужесточению миграционной политики и не внесла изменений в соглашение.

Он заявил, что отсутствие такой поддержки «не оставляет другого выхода». Партия свободы получила больше всего мандатов на прошлых выборах, и ее выход из коалиции может привести к ее распаду и новым выборам в Нидерландах.