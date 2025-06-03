Пока вы не уснули: кто опубликовал меморандум РФ и молчание Трампа об атаке на аэродромы
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
В Кремле раскрыли детали публикации российского меморандума по Украине
Решение о публикации российского меморандума по Украине принял глава переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Стало известно, где жил исполнитель плана «Паутина»
РИА Новости опубликовало видео, снятое у дома, в котором жил возможный участник атак на аэродром в Иркутской области. Жильцы дома заявили, что видели этого человека неделю назад.
Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны назвали случившееся терактом и отметили, что целями атаки стали военные аэродромы.
В Госдуме назвали сроки и условия новых переговоров с Украиной
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева пройдет до конца июня при условии, что Украина не будет пытаться атаковать объекты в российских регионах. Об этом депутат рассказал «Парламентской газете».
Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле.
Скончался композитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТСВ Приднестровье.
Молдавский композитор, народный артист СССР Евгений Дога родился в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской СССР (ныне Приднестровье). Дога создал множество популярных песен и мелодий к художественным фильмам. Среди них - музыка к фильмам «Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павлова», «Одиноким предоставляется общежитие», «Табор уходит в небо».
Обломки дрона ВСУ упали на Крымский мост
Над Крымским мостом утром 3 июня был сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«ВСУшный дрон сбили прямо над Крымским мостом сегодня утром. Обломки упали на дорогу. По информации Mash, все произошло в районе 6 утра. По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани», — отмечается в публикации.
В США объяснили молчание Трампа по поводу атак ВСУ по России
Президент США Дональд Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Как следует из текста, «влиятельные лица» из окружения главы государства высказали свои подозрения и выразили гнев по поводу того, что Киев не проинформировал Вашингтон о предстоящей атаке.
Сенат США удалил с сайта один документ о России
Комитет Сената США по разведке удалил с официального сайта неподтвержденный доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года.
Об этом сообщает журнал Newsweek.
В США сделали заявление после удара по российским аэродромам
Атаки вооруженных сил Украины на аэродромы Российской Федерации повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью Foreign Policy экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб.
Нет сомнений, что атаки на аэродромы увеличивают вероятность прямой конфронтации между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, если только администрация Дональда Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать, поделился своей точкой зрения со
iPhone 16 Pro оказался самым продаваемым смартфоном в ЕС
Согласно свежему отчету аналитического агентства Counterpoint Research (CR), устройства Apple продемонстрировали выдающиеся результаты на европейском рынке смартфонов в марте 2025 года, заняв все три верхние позиции по объему продаж.
Лидером европейских продаж за первый весенний месяц стал iPhone 16 Pro, обеспечивший себе 6% рыночной доли. За ним плотно следуют iPhone 16 Pro Max и базовая модель iPhone 16, каждый из которых занял по 5% рынка.
Очевидцы рассказали о последствиях удара "Кинжала" по Николаеву
Пророссийски настроенные жители Николаева описали, что произошло после удара ракеты "Кинжал" по цели в городе. Их рассказами поделился координатор подполья Сергей Лебедев.
Судя по впечатлениям очевидцев, удар был очень мощным и даже произвел эффект легкого землетрясения.