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В Кремле раскрыли детали публикации российского меморандума по Украине

Решение о публикации российского меморандума по Украине принял глава переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Стало известно, где жил исполнитель плана «Паутина»

РИА Новости опубликовало видео, снятое у дома, в котором жил возможный участник атак на аэродром в Иркутской области. Жильцы дома заявили, что видели этого человека неделю назад.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны назвали случившееся терактом и отметили, что целями атаки стали военные аэродромы.

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В Госдуме назвали сроки и условия новых переговоров с Украиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева пройдет до конца июня при условии, что Украина не будет пытаться атаковать объекты в российских регионах. Об этом депутат рассказал «Парламентской газете».

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле.

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Скончался композитор Евгений Дога

Композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТСВ Приднестровье.

Молдавский композитор, народный артист СССР Евгений Дога родился в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской СССР (ныне Приднестровье). Дога создал множество популярных песен и мелодий к художественным фильмам. Среди них - музыка к фильмам «Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павлова», «Одиноким предоставляется общежитие», «Табор уходит в небо».

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Обломки дрона ВСУ упали на Крымский мост

Над Крымским мостом утром 3 июня был сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУшный дрон сбили прямо над Крымским мостом сегодня утром. Обломки упали на дорогу. По информации Mash, все произошло в районе 6 утра. По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани», — отмечается в публикации.

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В США объяснили молчание Трампа по поводу атак ВСУ по России

Президент США Дональд Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Как следует из текста, «влиятельные лица» из окружения главы государства высказали свои подозрения и выразили гнев по поводу того, что Киев не проинформировал Вашингтон о предстоящей атаке.

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Сенат США удалил с сайта один документ о России

Комитет Сената США по разведке удалил с официального сайта неподтвержденный доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года.

Об этом сообщает журнал Newsweek.

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В США сделали заявление после удара по российским аэродромам

Атаки вооруженных сил Украины на аэродромы Российской Федерации повышают риск военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью Foreign Policy экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб.

Нет сомнений, что атаки на аэродромы увеличивают вероятность прямой конфронтации между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, если только администрация Дональда Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать, поделился своей точкой зрения со

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iPhone 16 Pro оказался самым продаваемым смартфоном в ЕС

Согласно свежему отчету аналитического агентства Counterpoint Research (CR), устройства Apple продемонстрировали выдающиеся результаты на европейском рынке смартфонов в марте 2025 года, заняв все три верхние позиции по объему продаж.

Лидером европейских продаж за первый весенний месяц стал iPhone 16 Pro, обеспечивший себе 6% рыночной доли. За ним плотно следуют iPhone 16 Pro Max и базовая модель iPhone 16, каждый из которых занял по 5% рынка.

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Очевидцы рассказали о последствиях удара "Кинжала" по Николаеву

Пророссийски настроенные жители Николаева описали, что произошло после удара ракеты "Кинжал" по цели в городе. Их рассказами поделился координатор подполья Сергей Лебедев.

Судя по впечатлениям очевидцев, удар был очень мощным и даже произвел эффект легкого землетрясения.

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