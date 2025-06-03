Лукашенко выделил один из главных вопросов в кооперации с Китаем

Одним из основных вопросов в белорусско-китайской повестке дня Президент Беларуси назвал технологическую модернизацию в сфере промышленности. Именно на этом аспекте двустороннего сотрудничества Александр Лукашенко акцентировал внимание на переговорах в Пекине с представителями деловых кругов, информирует БЕЛТА.

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Сообщив о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, глава государства подчеркнул, что и один из основных вопросов лидеров будет "машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси".

Поясняя свои слова, белорусский руководитель уточнил, что эта прекрасная идея, которая очень нужна экономике РБ, принадлежит китайскому лидеру, который "нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении". Он выразил особую благодарность "своему давнему другу и коллеге за то, что подключена Беларусь к этому процессу, который в Китае набрал очень высокие темпы - модернизация и создание высокого уровня производства".

Комментируя формат нынешнего визита Президента Беларуси в Поднебесную, первый вице-премьер РБ Николай Снопков дал понять, что он во многом уникален, являясь, по его словам, примером дружбы и нацеленности лидеров двух стран на совместное развитие. Это, пояснил он, не рабочий, не официальный визит. "Это визит для семейного дружеского обеда. Наверное, и в глобальной повестке не помешало бы лидерам мировых держав собираться и разговаривать друг с другом об общем будущем их народов".

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", программа визита главы белорусского государства предусматривает дружескую семейную встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд других переговоров и встреч.

В этой связи первый вице-премьер подчеркнул, что тезис, давно продвигаемый Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь", это не столько экономический, сколько морально-этический тезис и путь. И Беларусь ни на минуту, ни на год, ни на день не свернула с пути. И "мир пусть видит, как на самом деле нужно развиваться", - эмоционально заметил он.

Кстати, по его словам, официальный Минск одним из первых поддержал инициативу китайского лидера о построении сообщества единой судьбы человечества. "Это даже не экономический, а моральный путь. И мы им идем, - еще раз подчеркнул Снопков. - Поэтому мировому сообществу надо было бы взять пример с дружбы, взаимоподдержки, совместного развития Беларуси и Китая, что и демонстрирует нынешний визит Лукашенко".

В целом у обоих лидеров, убежден первый вице-премьер, сформирована глобальная повестка с учетом ситуации. Что же касается переговоров с представителями деловых кругов, этому также отведено важное место в ходе визита. "Наш руководитель не мог в практической плоскости не отработать вопросы, являющиеся для нас чувствительными и важными в стратегическом плане", - пояснил он.

Как известно, еще два года назад председатель КНР предложил более активно продвигать совместное технологическое развитие на основе современных китайских технологий и белорусских компетенций в промышленности в машиностроении, тракторостроении и транспортном машиностроении. И уточнив, что в следующем году в республике будет "двухлетка, посвященная именно промышленной кооперации, белорусский представитель белорусской исполнительной власти назвал нынешнюю встречу в Пекине "стратегическим посылом на более расширенное, углубленное сотрудничество с одним из ведущих мировых производителей тяжелой техники".