Стало известно, какое именно соглашение могут заключить Россия и Украина

Россия и Украина по итогам переговоров могут заключить частичное временное перемирие на отдельных участках фронта, «что-то вроде гуманитарного коридора». Об этом заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По мнению политолога, переговоры продолжатся до тех пор, пока Россия и Украина не придут к мирному соглашению, но оно может быть достигнуто ближе к концу осени.

«Я не исключаю, что мы договоримся именно на временное перемирие на отдельных участках фронта, а не на всей линии боевого соприкосновения. Что-то вроде гуманитарного коридора. Думаю, подобный договор станет возможным поздней осенью, но не сейчас», - пояснил Александр Перенджиев.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Делегации стран обменялись меморандумами и договорились об обмене пленными и телами погибших.

В России предсказали реакцию Киева на переданный меморандум

Россия предложила прекратить огонь на несколько дней на отдельных участках зоны боевых действий - чтобы собрать тела погибших. А Украина выступила с предложением провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.