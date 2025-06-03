На Украине обновили антирекорд по числу депутатов Рады
Число депутатов Верховной рады после смерти Сергея Швеца сократилось до 399, что стало новым историческим минимумом. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
"Председательствующий на заседании объявил о смерти нашего коллеги Сергея Швеца от тяжелой болезни. <...> Так как он представлял мажоритарный округ, то остается рекордно низкое количество народных депутатов - 399", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
О смерти телеведущего и журналиста Швеца от рака стало известно 28 мая.
Выборы в Раду проходят по смешанной системе - по партийным спискам и по одномандатным округам. В случае смерти или сложения мандата депутатом, прошедшим в парламент по партийному списку, партия назначает замену. Если же по каким-либо причинам из состава Рады выбывает депутат-одномандатник, его место останется вакантным до следующих выборов.
В прошлый раз число депутатов Рады сократилось в конце апреля - после смерти Владимира Мороза. Его место также останется вакантным до конца работы парламента действующего созыва, так как в 2019 году он избирался от подконтрольной в тот момент Киеву части ДНР.
По Конституции Украины Верховная рада состоит из 450 депутатов. Однако после госпереворота 2014 года фактическое число депутатов сократилось: выборы не проводились на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в Крыму, который по результатам референдума воссоединился с Россией. С учетом этого по результатам избирательной кампании 2019 года Рада состояла из 424 депутатов.
В 2022 году после запрета на Украине ряда оппозиционных партий из-за того, что власти объявили их "пророссийскими", и уголовного преследования некоторых парламентариев число работающих в Раде депутатов вновь сократилось. Многие выехали из страны и сложили мандаты. В январе 2024 года глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что парламент находится на пороге кризиса из-за намерения значительного числа депутатов отказаться от мандатов.