Санду объявила национальный траур в Молдавии в связи со смертью Евгения Доги

Молдавский лидер Майя Санду объявила национальный траур в стране в связи со смертью композитора Евгения Доги, автора вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

В своих соцсетях она отметила, что Молдавия прощается с композитором с болью и благодарностью.

«В знак почтения великому Евгению Доге день его похорон будет объявлен днём национального траура», — заявила президент.

Ранее депутат молдавского парламента Наталья Давидович сообщила, что Дога умер на 89-м году жизни.