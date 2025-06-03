Маг рассказала, почему Турцию охватывают землетрясения

Лера Букина

Каждый раз, когда министр обороны Украины Рустем Умеров или другие представители правительства Украины оказываются на территории Турции, происходят подземные толчки. Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Life.ru прокомментировала ситуацию.

По словам собеседницы, так высшие силы выражают свое недовольство политикой Владимира Зеленского. Она отметила, что с увеличением числа украинцев, посещающих Турцию, возрастает вероятность возникновения землетрясений и других стихийных бедствий.

«Земля реагирует на низкочастотные колебания, агрессию, злобу, несправедливость. И чем большая концентрация представителей Украины будет находиться в Турции, тем больше землетрясений с более высокочастотной шкалой колебаний, опасных моментов, повышающих риски для людей, будет возникать. Поэтому здесь прямая угроза для Турции», — заявила экстрасенс.

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В апреле в Стамбуле произошло около 300 подземных колебаний, последнее из которых, силой 3,7 балла, случилось ранним утром, примерно час назад. Местные власти оперативно обеспечивают стихийные лагеря водой и продуктами питания, в то время как жители города опасаются разрушительных последствий очередного сейсмического толчка.

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