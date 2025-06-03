Маг рассказала, почему Турцию охватывают землетрясения

Каждый раз, когда министр обороны Украины Рустем Умеров или другие представители правительства Украины оказываются на территории Турции, происходят подземные толчки. Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Life.ru прокомментировала ситуацию.

По словам собеседницы, так высшие силы выражают свое недовольство политикой Владимира Зеленского. Она отметила, что с увеличением числа украинцев, посещающих Турцию, возрастает вероятность возникновения землетрясений и других стихийных бедствий.

«Земля реагирует на низкочастотные колебания, агрессию, злобу, несправедливость. И чем большая концентрация представителей Украины будет находиться в Турции, тем больше землетрясений с более высокочастотной шкалой колебаний, опасных моментов, повышающих риски для людей, будет возникать. Поэтому здесь прямая угроза для Турции», — заявила экстрасенс.

В Турции высказались о предательстве Украины после переговоров в Стамбуле

В апреле в Стамбуле произошло около 300 подземных колебаний, последнее из которых, силой 3,7 балла, случилось ранним утром, примерно час назад. Местные власти оперативно обеспечивают стихийные лагеря водой и продуктами питания, в то время как жители города опасаются разрушительных последствий очередного сейсмического толчка.