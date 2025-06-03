Воздушную тревогу в третий раз за день объявили по всей Украине

Системы оповещения на Украине во вторник, 3 июня, в третий раз за день объявили воздушную тревогу на территории всей страны — с примерно 15:30 по московскому времени. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на электронные карты украинского министерства цифровой трансформации.

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3 июня тревогу объявляли на Украине уже дважды. Так, сирены начали звучать около 09:50, а после — примерно в 14:25 по московскому времени. Предположительно, основной целью атаки был Киев.

Позже появилась информация, что Вооруженные силы России впервые ударили по Николаеву гиперзвуковой ракетой «Кинжал», в результате атаки в городе поднялся столб дыма после прилета. Кроме того, местные жители сообщили о перебоях в работе электросетей.

По данным зарубежных СМИ, американские чиновники ожидали «значительного ответного удара» со стороны ВС РФ после нападения Вооруженных сил Украины на аэродромы в ряде российских регионов .

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник сообщил, что Россия также может снять ограничения на удары ракетным комплексом «Орешник» в ответ на антироссийские шаги Запада.