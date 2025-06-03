В РАН заявили о выборе Берлином курса на прямую вражду с Москвой

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что с приходом к власти в Германии канцлера Фридриха Мерца Берлин взял курс на прямую конфронтацию с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС Мерц был избран канцлером в мае 2025 года со второй попытки. Он возглавил коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) экс-канцлера Олафа Шольца.

Мерц известен своей активной поддержкой Украины. Он обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, а также заявлял о снятии ограничений на дальность ударов ВСУ западным оружием.

По мнению Белова, Мерц, в отличие от «формально миротворческой» линии Шольца, делает ставку на прямую конфронтацию с Москвой. Эксперт считает, что соратники Мерца хотят превратить украинский кризис в «один из идеологических, логистических центров антироссийской стратегии» Европы.

Ключевым шагом Мерца Белов назвал визит в Киев 10 мая, в ходе которого европейские лидеры озвучили новые призывы к военной поддержке Украине и новые угрозы в адрес России.