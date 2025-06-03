Сотрудники эстонской погранслужбы изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей на въезде в страну. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По его информации, эстонские пограничники в Нарве обнаружили георгиевскую ленту у американского гражданина. Представители власти сообщили иностранцу, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего мужчина вынужден был отказаться от предмета, чтобы продолжить путь. Аналогичный инцидент с участием гражданина Германии произошел на южной границе балтийской республики.

21 апреля 2022 года парламент Эстонии одобрил законопроект о запрете демонстрации так называемой враждебной символики, к которой депутаты причислили георгиевскую ленту, а также знаки Z и V. Документ предполагает штраф для физических лиц в размере 1,2 тыс. евро за демонстрацию букв Z и V, а также символики, "связанной с Днем Победы". Для юридических лиц размер штрафа составляет 32 тыс. евро. Помимо этого, "враждебной символикой" в Таллине назвали флаги РФ и СССР. Решение мотивировали тем, что они "могут спровоцировать вражду".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что "идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления". По ее словам, "их объединяет стремление сделать "героями-освободителями" Шухевича, Бандеру и эстонских головорезов из Ваффен-СС".