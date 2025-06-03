В Молдавии устроили акцию протеста против ЛГБТ-пропаганды*

Молодежное крыло оппозиционного блока «Победа» в Молдавии 3 июня организовало акцию протеста у здания представительства Европейского союза в Кишиневе против ЛГБТ-пропаганды* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей политсилы.

В мае в Молдавии несколько неправительственных организаций предложили провести в Кишиневе 15 июня парад представителей ЛГБТ. Однако мэр города Ион Чебан и городской совет приняли решение запретить это мероприятие. Но оно не имеет юридической силы, так как по закону только суд может запретить публичное мероприятие.

По словам активиста, дипмиссия ЕС выразила поддержку проведению ЛГБТ-марша* в Кишиневе.

«Наш протест направлен против вмешательства европейских структур во внутренние дела Молдавии, против навязывания и давления. И против ЛГБТ-пропаганды*. Мы выбираем свое будущее! Мы не выбираем пропаганду ЛГБТ*!», - добавил он.

С 2022 года Православная церковь в Молдавии выступает с призывом к властям запретить проведение мероприятий ЛГБТ-сообщества. В частности, речь идет о фестивалях и маршах. Церковь выражает обеспокоенность тем, что во время таких мероприятий часто происходят столкновения между их участниками и противниками. Эти конфликты разрешаются только после вмешательства правоохранительных органов.

* движение признано экстремистским и запрещено в РФ