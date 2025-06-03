Выжить любой ценой: в США массово строят бункеры

Одним из главных символов холодной войны стал подземный бункер. Сверхдержавы настолько боялись взаимного уничтожения, что всячески продвигали в массы идеи гражданской обороны. И не зря, ведь в те годы от ядерного апокалипсиса мир отделяло лишь здравомыслие нескольких человек.

Подход к строительству бомбоубежищ в США и СССР несколько отличался. На Западе, помимо масштабных государственных проектов, активно развивалось частное строительство бункеров. Поначалу это были самодельные укрытия на заднем дворе, где хранился необходимый запас продуктов и медикаментов. Затем появились частные компании, которые занимались строительством простых убежищ под ключ.

После завершения холодной войны угроза ядерного конфликта практически сошла на нет. Тем не менее, в США до сих пор не просто существует, но и активно развивается бункерное строительство. Временные убежища для семьи постепенно превратились из простых бетонных коробок с набором средств первой необходимости в настоящее подземное жилье с кухней, спальнями, автономными системами жизнеобеспечения и возможностью длительного проживания.

Как выглядят современные бункеры сегодня — в галерее "Рамблера".