Избрание экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой Генассамблеи ООН является особым цинизмом из-за того, что ее дед был нацистом и офицером вермахта. Об этом заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее Генассамблея ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран.

По словам политолога Алексея Мартынова, после назначения Каи Каллас на пост главы евродипломатии уже не стоит ничему удивляться.

«С назначением Бербок происходит такая же история, но с особым цинизмом, потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста», - заметил он.

По его мнению, Бербок избрали для пиар-эффекта и «в насмешку» над основателями Всемирной Организации, которые призывали предотвращать вооруженные конфликты.

Анналену Бербок избрали на пост председателя 80-й сессии ГА ООН

Напомним, что дед Анналены Бербок Вальдемар Бербок был офицером верхмата, будучи инженером в области ПВО. Глава МИД Германии упоминала об этом в своей книге и речах, но о его убеждениях умалчивала. При этом известно, что в то время почти в каждом досье имелась приписка о безоговорочной вере в национал-социализм.