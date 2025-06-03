Обзор иноСМИ: чем Путин удивил японцев и как финны готовятся к боям с РФ

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Гренландию прикрепят к Северному командованию США

Пентагон хочет передать контроль над Гренландией Северному командованию (Northcom) США, пишет Politico со ссылкой на чиновника Пентагона и двух людей, знакомых с планом. Это стало бы символическим жестом, который еще больше связал бы Гренландию с США, пока президент Дональд Трамп продолжает проявлять интерес к контролю над арктическим островом. Изменение, которое должно произойти уже на этой неделе, также может помочь США расширить свой противоракетный щит «Золотой купол» за счет увеличения покрытия радаров. Согласно плану, Гренландия перейдет из-под юрисдикции Европейского командования под юрисдикцию Северного командования, которое отвечает за надзор за безопасностью Северной Америки. Это также стало бы самым конкретным шагом в многомесячных усилиях администрации Трампа по контролю над Гренландией.

Трамп кратко упомянул о возможной покупке Гренландии во время своего первого срока и говорил об этом неоднократно с момента победы на выборах. Включение Гренландии в состав Northcom будет тщательно изучено Данией и другими членами НАТО, которые обеспокоены заявлениями Трампа. Предполагается, что Дания и полуавтономные Фарерские острова останутся под Европейским командованием, что создаст символический и оперативный раскол между этими территориями и Гренландией. Один из источников Politico отметил, что с точки зрения географии этот шаг имеет смысл, но «с политической точки зрения это явно обеспокоит Европу».

Суд в Калифорнии отказался блокировать тарифы Трампа

Судья окружного суда США отклонила иск властей Калифорнии по поводу тарифов президента Дональда Трампа, сообщает Politico. Инстанция пришла к выводу, что дело должно рассматриваться в суде другого штата, специализирующемся на торговых спорах. Это решение совпадает с позицией администрации Трампа, что дело должно рассматриваться в суде США по международной торговле в Нью-Йорке, а не в Окружном суде по Северному округу Калифорнии, куда подали свой иск губернатор Гэвин Ньюсом и генпрокурор штата Роб Бонта.

Решение стало ударом для калифорнийских чиновников, которые надеялись, что их окружной суд признает тарифы Трампа незаконными. На прошлой неделе окружной суд округа Колумбия пошел в противоположном направлении и признал тарифы Трампа недействительными, вынеся решение в пользу двух компаний по импорту игрушек. На прошлой неделе Федеральный суд по вопросам международной торговли также постановил, что масштабные пошлины были введены незаконно.

«Как члены НАТО планируют сражаться с Россией»

В Финляндии прошли учения, имитирующие реакцию на захват стратегического аэродрома, - критически важную операцию, которая, как считают в НАТО, может стать элементом российского наступления. Как рассказало BI, учения Lively Sabre 25, которые проходили на юге Финляндии в последние несколько дней, - часть более масштабных маневров НАТО Swift Response 25.

Это мероприятие представляет собой серию совместных военных учений в странах Балтии и Северной Европы, призванных сдерживать то, что в НАТО считают «серьезной российской угрозой». Во время Lively Sabre «красная команда», состоящая из польских десантников и финских войск, провела тактическую операцию по высадке на взлетно-посадочной полосе в лесу. Десантники быстро захватили стратегически расположенный аэродром, намереваясь удержать его и перебросить пехоту и тяжелое вооружение для молниеносного штурма. Задачей «синей команды», полностью состоящей из финских войск, было сдержать воздушный напор, а затем массированными силами вернуть себе территорию. Вступление Финляндии в НАТО в 2023 году подняло уровень угроз для страны, подчеркивает BI.

«Ответ Польше? Страны НАТО поддержали членство Украины»

Члены НАТО из Восточной и Северной Европы по итогам саммита, прошедшего 2 июня, поддержали вступление Украины в альянс. Примечательно, что они сделали совместное заявление по этому поводу всего через день после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, пишет австрийское издание EXXpress. Ранее Навроцкий выступил против членства Украины в НАТО.

По версии EXXpress, совместное заявление части стран НАТО может быть ответом на «сдвиг Польши вправо» при Навроцком. Новый президент называл членство Украины в альянсе опасным и подчеркивал, что это немедленно втянуло бы НАТО в прямой конфликт с Россией. На саммите 2 июня страны НАТО пообещали продолжить военную и политическую поддержку Украины. Однако в Польше растет политическая напряженность - новый президент вряд ли поддержит связанные с Украиной планы соседей Польши, подчеркивает EXXpress.

«Лучше и быть не могло»: японцев удивил прием вдовы Абэ в Москве

Почетный профессор Университета Цукубы, эксперт по России Ицуро Накамура назвал удивительным прием, оказанный президентом РФ Владимиром Путиным Акиэ Абэ, вдове убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

В ходе встречи в Москве Путин вручил Акиэ Абэ огромный букет цветов и она не смогла сдержать слез. После встречи вдова экс-премьера отправилась на балет в Большой театр, причем президент России предоставил ей для этого свой лимузин. Накамура подчеркнул, что лучше этого приема «и быть не могло». Он напомнил, что Акиэ Абэ частное лицо, а не политик. По его словам, это первый случай в России, когда частного гостя посадили в президентский лимузин. По мнению эксперта, огромный букет символизируя размер вклада, внесенного Акиэ Абе в отношения России и Японии. Накамура также предположил, что Путин хотел почтить память Абэ и утешить его вдову.