В бундестаге призвали выслать всех российских дипломатов из Германии

Депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал выслать из Германии всех российских дипломатов.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Handelsblatt.

«Мы должны выслать всех оставшихся агентов и дипломатов. Необходимы меры по борьбе с вербовкой так называемых агентов низшего уровня», — сказал он.

Депутат добавил, что считает целесообразным закрыть Русский дом в Берлине и другие учреждения, связанные с Россией.

Германия назвала причину высылки российских дипломатов

Ранее Германия предложила ограничить российским дипломатам доступ в Европейский союз. Это предлагалось сделать путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов.