В Белоруссии блогера Мотолько заочно приговорили к 20 годам тюрьмы

Суд в Белоруссии приговорил к 20 годам тюрьмы находящегося за рубежом белорусского блогера Антона Мотолько. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств Гродненский областной суд постановил [вынести] обвинительный приговор. По совокупности преступлений Мотолько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет со штрафом в размере 2 000 базовых величин - 84 тыс. рублей (примерно $28 тыс. по курсу Нацбанка Белоруссии - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По данным ведомства, в ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый среди прочего в конце мая 2020 года организовал заговор и осуществлял руководство им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В ходе реализации своих намерений он в период электоральной кампании и после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента Республики Беларусь организовал на территории страны массовые беспорядки, а также групповые действия, нарушающие общественный порядок. "Публично призвал через подконтрольные ему телеграм-каналы к захвату власти. Распространял сведения, дискредитирующие Республику Беларусь. Угрожал применением насилия. Публично оскорбил и оклеветал главу государства и иных должностных лиц. Разжигал социальную вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом совершил измену государству", - указали в Генпрокуратуре.

В связи с тем, что Мотолько скрылся от правосудия, уголовное дело в отношении него было рассмотрено в специальном порядке с соблюдением общих правил судебного производства, проинформировали в ведомстве.