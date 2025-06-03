Раскрыто отношение Трампа к переговорам России и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет ABC News, ссылаясь на источники.

Чиновники в США рассказали, что отношение американского лидера к урегулированию начало меняться еще до второго раунда переговоров, и он все больше отстраняется от мирного процесса.

Американские официальные лица «разочарованы, но не удивлены» якобы «внушительным» списком требований Российской Федерации, поделился подробностями автор публикации.

Трамп достиг «грани своего терпения» по Украине

При этом, по информации издания, администрация хозяина Белого дома считает их невыполнимыми для начала обсуждения 30-дневного прекращения боевых действий.