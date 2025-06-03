Блогера Мотолько приговорили к 20 годам заключения в Белоруссии

Белорусского блогера Антона Мотолько, находящегося за границей, суд в республике приговорил к 20 годам тюрьмы.

«Мотолько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет со штрафом в размере 2 тыс. базовых величин — 84 тыс. рублей (около $28 тыс. по курсу Нацбанка Белоруссии. — RT)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Белоруссии.

Ему инкриминирован ряд умышленных преступлений экстремистской направленности.

Ранее в республике приговорили к заключению пять членов полка Кастуся Калиновского.