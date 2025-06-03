На Западе оценили вероятность встречи Трампа, Путина и Зеленского

Организация встречи лидеров США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции потребует больших усилий и нереалистична на данном этапе. Такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.

Накануне в Стамбуле прошел второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. После завершения встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в будущем удастся организовать саммит с непосредственным участием президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Владимира Зеленского.

Однако, по мнению экс-депутата парламента Нидерландов Харри ван Боммеля, для организации такого мероприятия «потребуется гораздо больше усилий и времени, чем просто предложить провести встречу».

«Очевидно, что у Эрдогана есть личная мотивация. Если бы он смог усадить Путина и Зеленского за стол переговоров с целью действительно договориться о мирном урегулировании, его статус в мире значительно вырос бы. Но я не думаю, что это реально на данном этапе», - констатировал политик.

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Он подчеркнул, что многое будет зависеть от результатов следующего раунда переговоров между РФ и Украиной и сейчас рано делать какие-то прогнозы.