На Тайване умерла блогер, известная поеданием косметики на камеру

На Тайване умерла 24-летняя блогер, известная поеданием косметики на камеру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

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Девушка под ником Guava Beauty снимала видеоролики, в которых поедала различные косметические средства, в том числе помаду, румяна и ватные диски.

В профиле блогера 24 мая появилось описание, которое намекало на ее смерть. Вскоре близкие девушки опубликовали заявление, подтвердив ее кончину. Подписчики Guava Beauty уверены, что ее смерть была связана с отравлением химикатами. До этого некоторые комментаторы предупреждали блогера об опасности косметических мукбангов для здоровья.

Ранее в Турции 24-летний блогер Эфекан Культур умер от осложнений, связанных с ожирением. В своих роликах в стиле "мукбанг" для соцсети TikTok он объедался на камеру. Культур был вынужден прекратить трансляции после того, как оказался прикованным к постели. Блогер начал страдать от пролежней и затрудненного дыхания.