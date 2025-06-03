На Западе предупредили Украину о последствиях атаки на аэродромы

Атаки на российские аэродромы приведут к ухудшению положения Украины. Такое мнение высказал в соцсети X профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

Орсини предупредил, что своим прогнозом «собирается нанести психологическую травму различным «фанатам Украины», но считает себя обязанным «говорить все так, как есть».

«Вы увидите, что после этой атаки (…) Украина получит новые тяжелые удары, ее положение ухудшится, и Владимир Зеленский будет вынужден вести переговоры со все более невыгодной позиции», - констатировал эксперт.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны сообщили, что целями теракта стали военные аэродромы. При этом атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы. Жертв среди военных и гражданского населения не было.

В США раскрыли истинную цель удара Киева по российским аэродромам

Дроны были завезены на фурах, они вылетали прямо из них. Владимир Зеленский взял на себя ответственность за удары БПЛА.