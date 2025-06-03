Трамп поздравил Польшу с победой «своего союзника»

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого, которого СМИ назвали «союзником» американского лидера. Свое поздравление он опубликовал в соцсети Truth Social.

В посте президент США процитировал заголовок Newsmax - «Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всех в Европе».

«Поздравляю Польшу, вы выбрали победителя», - подчеркнул он.

В свою очередь глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что с победой Кароля Навроцкого начинается «новая глава» в отношениях Польши и США и страны ждет «самый амбициозный союз», пишут «Известия».

Без НАТО и ЕС: новый президент Польши станет проблемой для Украины

Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость», одержал победу над либеральным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским с результатом в 50,89 процента против 49,11 процента голосов.

Новый президент Польши известен своей критикой России, также он является евроскептиком и противником членства Украины в НАТО. По мнению Кароля Навроцкого, Киев повел себя неблагодарно по отношению к Польше.