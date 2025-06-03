Стала известна интересная деталь с переговоров в Стамбуле между РФ и Украиной

В Стамбуле в понедельник делегация Украины на встрече с российской стороной, как передает корреспондент РИА Новости, подключала по телефону внешнего участника, которого держала в курсе происходящего.

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Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, состоявшийся в Стамбуле, длился больше часа.

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Один из членов украинской делегации перед началом переговоров, на что обратило внимание РИА Новости, сначала отправил неизвестному участнику сообщение, далее этот же участник переговоров с украинской стороны набрал номер и включил громкую связь. Это происходило во время заявления главы МИД Турции Хакана Фидана и в присутствии СМИ.