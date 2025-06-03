МИД Молдавии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

МИД Молдавии рекомендовал гражданам республики воздержаться от несущественных поездок в Россию, обосновав это повышенными мерами безопасности на российской границе и якобы существующей опасностью задержаний.

"<...> МИД и посольство Республики Молдова в Москве рекомендуют воздержаться от несущественных поездок в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

В апреле об опасностях при пересечении молдавской границы предупредил МИД РФ. Там сообщили, что в Молдавии россияне часто подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов. Ежедневно в пересечении молдавской границы отказывают нескольким десяткам граждан России. В МИД РФ также сообщили о существенных ограничениях в оказании консульской поддержки в таких ситуациях, поскольку молдавские власти отказывают сотрудникам консульства в допуске к российским гражданам.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил еще в 2021 году. В 2023 году из республики были высланы десятки дипломатов, а в Российском культурном центре остался всего один командированный сотрудник. Сокращение персонала посольства существенно затруднило предоставление консульских услуг жителям Молдавии.