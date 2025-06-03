На Западе раскрыли тайный умысел Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский стремился вынудить Москву применить ядерное оружие, организовав атаки на российские авиабазы.
Такое мнение озвучил венгерский аналитик Золтан Кошкович.
«Если вы прочитали хотя бы одну книгу о ядерном сдерживании, вы знаете, что ответ на внезапную атаку на ядерную триаду — ядерный. Зеленский это знал. Он хочет спровоцировать ядерный ответ», — написал Кошкович в соцсети X.
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ВСУ 1 июня попытались нанести удары по российским авиабазам, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки были пресечены средствами ПВО. Ранее польские и западные издания высказывали предположение, что операция могла осуществляться при поддержке американских разведывательных структур и рассматривалась как очередная попытка Киева повлиять на развитие конфликта. Эксперты отмечают, что подобные действия способны привести к дальнейшему ухудшению положения Украины и усилить давление на ее руководство.