На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно во вторник, 3 июня.

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По данным некоторых местных СМИ, предполагаемая основная цель атаки — Киев.

Тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – около 9:50 по местному времени, передает РИА Новости.

По данным The New York Times, американские чиновники заявили, что ожидают «значительного ответного удара» со стороны российских вооруженных сил после нападения Вооруженных сил Украины на аэродромы РФ.

Также ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав.

Губернатор субъекта Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.

В немецком издании Berliner Zeitung ранее выразили мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский постепенно теряет авторитет перед военнослужащими из-за своей неспособности договориться с Россией о мире.