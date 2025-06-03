Трамп достиг «грани своего терпения» по Украине

Посол США в Турции и спецпосланник американского президента по Сирии Томас Баррак заявил, что у Дональда Трампа почти иссякло терпение в отношении конфликта на Украине. Об этом дипломат рассказал турецкому изданию Star.

Баррак подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что у Анкары есть выстроенные отношения как с Россией, так и с Украиной, и это позволяет ей быть важным посредником в установлении диалога.

Посол добавил, что Турция также сыграла важную роль в сирийском кризисе. В то же время Баррак подчеркнул, что президент США достиг «грани своего терпения» в отношении украинского кризиса.

Трамп заявил о потере терпения

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле. На этой встрече делегации обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. По итогам переговоров Москва и Киев договорились об обмене пленными и телами погибших.

Россия предложила прекратить огонь на несколько дней на отдельных участках зоны боевых действий - чтобы собрать тела погибших. А Украина предложила провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.