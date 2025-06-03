Украина атакой на аэродромы Российской Федерации хочет отвлечь внимание от положения на фронте, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) американский военный эксперт и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

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"Эти трюки создают эффектные заголовки и временно отвлекают от того факта, что Украина и ее западные кураторы по-прежнему проигрывают войну", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению аналитика, у Российской Федерации все еще есть преимущество в артиллерии, БПЛА, ракетах дальнего действия и баллистических снарядах, планирующих бомбах и, самое главное, в живой силе.

На Западе резко высказались об ударе по аэродромам России

В воскресенье Министерство обороны РФ проинформировало, что Киев совершил террористический акт с использованием FPV-дронов против аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки украинской стороны были отражены. По данным российского военного ведомства, возгорания в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, погибших среди персонала нет.

Ответственность за удар взял на себя Владимир Зеленский.