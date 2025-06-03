Стала известна цель визита Ермака в США

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, прибыл в США с целью обсудить санкции против России, а также минеральную сделку.

Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале чиновника.

«Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России (...) Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления», — написал он.

Руководитель офиса Зеленского вылетел в США

По его словам, у делегации Украины, возглавляемой первым вице-премьером экономики Юлией Свириденко, запланировано множество встреч с представителями обеих партий США. Киев собирается также рассказать коллегам о результатах второй встречи с Россией в Стамбуле.