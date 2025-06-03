Экс-советник Трампа призвал «арестовать» сенатора Грэма из-за позиции по Украине

Бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) должен быть «арестован», если он не прекратит свои поездки за границу и не перестанет «разжигать обстановку» вокруг конфликта на Украине. Его слова приводит The Hill.

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Бэннон раскритиковал удар БПЛА ВСУ по российским аэродромам и заявил, что Белому дому следует осудить действия Украины, а также одернуть сенатора Грэма, который прославился своей поддержкой Киева и критикой России.

«Белый дом должен немедленно осудить это [удар БПЛА ВСУ], отозвать всю поддержку и сказать Линдси Грэму, чтобы он возвращался домой, или мы арестуем тебя по возвращении», — заявил Бэннон.

Он также обвинил Грэма, который в пятницу встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том, что сенатор работает за спиной президента Дональда Трампа.

«Линдси Грэм там говорит: «Эй, забудьте о Трампе. У меня есть Палата представителей и Сенат. Мы собираемся принять это [законопроект об ужесточении санкций против России]. Он занимается разжиганием», — указал Бэннон.

На прошлой неделе в сенате США был представлен законопроект, инициированный демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение вторичных тарифов в размере 500% на товары из России, если Москва выдвинет неприемлемые условия для достижения мирного соглашения по Украине. Кроме того, санкции могут распространиться на страны, закупающие российскую нефть. Законопроект поддержали 81 сенатор.