Без НАТО и ЕС: новый президент Польши станет проблемой для Украины

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что победа Кароля Навроцкого на выборах президента Польши может помешать планам Украины по евроинтеграции и вступлению в НАТО. Навроцкий не раз критиковал украинские власти в целом и Владимира Зеленского в частности.

Ранее Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость», одержал победу над либеральным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским с результатом в 50,89 процента против 49,11 процента голосов. Свою поддержку Навроцкому выражала администрация президента США Дональда Трампа.

Навроцкий выступал с критикой России, но также он - евроскептик и противник членства Украины в НАТО. По его мнению, Киев повел себя неблагодарно в отношении Польши.

«За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», - подчеркивал Навроцкий.

Он также обвинял Украину в создании несправедливой конкуренции для польских фермеров и критиковал украинских беженцев, которые не работают. По его мнению, они не должны пользоваться такой же социальной поддержкой, как граждане Польши. Навроцкий обещал, что поляки будут иметь преимущество перед украинцами в получении услуг в сферах здравоохранения и образования.

«Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур - ни в Европейском союзе, ни в НАТО - до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», - заявил Навроцкий в январе.

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В частности, он призывал Украину изменить свой подход к Волынской резне - массовым убийствам поляков Западной Украины украинскими националистами в 1943 году. По его словам, Киев саботирует сотрудничество в вопросах перезахоронения жертв.

«Для Украины ситуация достаточно сложная: понятно, что заявления Навроцкого были однозначны относительно евроинтеграции и евроатлантической интеграции Украины», - подчеркнул аналитик Дмитрий Левусь.

Правительством Польши в основном руководят парламент и премьер-министр. Президент играет более церемониальную роль, но он может накладывать вето на законы и влиять на внешнюю политику страны.