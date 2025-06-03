Премьер Венгрии раскрыл правоту Путина по одному действию в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, был прав, считая, что время на его стороне в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

По словам главы венгерского правительства, он в июле 2024 года в Киеве пытался убедить Зеленского пойти на прекращение огня, но получил отказ. Орбан отметил, что позже ему отказал в этом и Путин, поскольку обе стороны считали, что время на их стороне.

«Разница лишь в том, что он [Путин] оказался прав», — сказал премьер.

Орбан порассуждал на тему сделки между Россией и США

Раннее Орбан заявил, что урегулирование украинского конфликта будет достигнуто не между Россией и Украиной. Премьер Венгрии уверен, что это станет частью большой сделки между Россией и США.