Генсек египетского центра стратегических и политических исследований «Аль-Фараби» Мухтар Губаши выразил мнение, что заявления президента России Владимира Путина об атаках ВСУ представляют собой послание Киеву и странам Запада.

«Украинская сторона думает, что эти атаки представляют собой давление на российскую сторону для отказа от некоторых условий, однако слова президента России Владимира Путина стали важным посланием для Украины и западных стран», — цитирует Губаши РИА Новости.

По его мнению, Москва хорошо знает, что эти теракты были совершены Киевом при логистической помощи главных стран Запада.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что обсудил с российским лидером недавнюю атаку Киева на аэродромы в России. Кроме того, он заявил, что Путин сообщил о намерении дать ответ на атаку на аэродромы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сделает всё для расследования атак на военные аэродромы.

1 июня Минобороны России сообщило об ударах ВСУ по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России.