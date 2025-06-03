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EUObserver: ЕС не сможет подготовить новые антироссийские санкции к саммиту G7

Страны ЕС, скорее всего, не успеют подготовить 18-й пакет антироссийских санкций к саммиту стран «Большой семерки» (G7). Встреча пройдет 15-17 июня в канадской провинции Альберта, пишет ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

"Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета [санкций], поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным", - цитирует портал слова одного из дипломатов.

Другие источники предположили, что новый пакет санкций, возможно, будет готов только к концу месяца.

Reuters: в США расследуют помилование Байденом членов своей семьи и заключенных

Министерство юстиции США получило указание провести расследование действий бывшего президента США Джо Байдена в последние дни нахождения его в должности. Речь идет о решении экс-лидера Соединенных Штатов помиловать членов своей семьи и заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как пишет издание, расследование должно будет проверить компетентность Байдена. Оно также должно установить, могли ли другие лица втайне от экс-президента подписать акты о помиловании при помощи дублирующего подпись президента автопера.

Расследование затронет помилование членов семьи Байдена, а также 37 заключенных, которым мера наказания в виде смертной казни была заменена на пожизненное заключение.

Трамп заявил, что США рекордными темпами пополняют арсеналы

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны беспрецедентными в истории темпами пополняют арсеналы вооружений, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social.

"У меня только что состоялся отличный разговор с руководством наших вооруженных сил. Это самые сильные вооруженные силы, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем арсеналы оружия такими темпами, каких наша страна еще никогда не видела", - говорится в сообщении.

Трамп также выразил надежду, что США не придется их использовать.

Мадуро назвал безумным заявление премьера Великобритании о подготовке к войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумным заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне. Он также предложил создать в Европе антивоенное движение, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканала Venezolana de Televisión.

"Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля <…> ответить на этот безумный, отчаянный призыв к войне вашего премьер-министра", - заявил президент в программе "С Мадуро плюс".

Мадуро подчеркнул, что "из Венесуэлы мы говорим: нет войне, человечество нуждается в мире, и дико говорить о войне в Европе". Кром этого президент предложил европейским странам создать мощное социальное, народное антивоенное, антимилитаристское движение, против войны.

В США предупредили о подлом плане НАТО против России

Североатлантический альянс не планирует заканчивать конфронтацию с Россией, заявил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас. По его словам, в НАТО хотят холодную войну, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

"Они хотят, чтобы это стало постоянной фишкой международной жизни. Они хотят новую холодную войну", — рассказал Джатрас.

По его словам, Запад абсолютно не заинтересован в урегулировании украинского вопроса, а нацелен на постоянные попытки ослабить Россию.