Бывший американский дипломат Джеймс Джатрас заявил, что НАТО не планирует заканчивать конфронтацию с Россией. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Они хотят, чтобы это стало постоянной фишкой международной жизни. Они хотят новую холодную войну», — сказал он.

Джатрас добавил, что западные страны не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, а нацелены на постоянные попытки ослабить Россию.

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Ранее журналист из США Джозайя Липпинкотт заявил о бессмысленности финансирования Украины со стороны Запада. Он сравнил это с процессом выдачи денег в долг азартному игроку.

2 июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страну пригласили на саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.