Евродепутат призвал начать диалог с Россией

Евросоюз должен начать диалог с Россией и перестать ее демонизировать, что позволит честно обсуждать существующие проблемы. С таким призывом выступил Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с ТАСС.

«Диалог Европы с Россией не только возможен, но и может осуществляться в открытом, рациональном и конструктивном виде. Вместо того, чтобы демонизировать Россию и пытаться ее изолировать, необходимо искать контакты и честно обсуждать имеющиеся проблемы», — подчеркнул Картайзер.

Он отметил, что от политики санкций необходимо отказаться в пользу переговоров и поисков компромисса.

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