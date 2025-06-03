dikGAZETE: Украина предала старания Турции по достижению мира в Стамбуле

Украина поставила под угрозу посреднические усилия Турции, направленные на достижение мирного урегулирования между Москвой и Киевом. Это случилось из-за ударов ВСУ по российским территориям непосредственно перед началом переговоров в Стамбуле. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.

"Террористические атаки, совершенные Украиной [незадолго до переговоров в Стамбуле], являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны", — говорится в материале dikGAZETE.

Также издание отмечает, что турки продолжают играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара намерена провести встречу под руководством президента Эрдогана с участием лидеров Украины, России и США.

Штабы делегаций РФ и Украины в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга

Накануне в Стамбуле завершились переговоры между Москвой и Киевом. Делегации смогли договориться не только о новом масштабном обмене военнопленными, но и обсудили вариант временного прекращения огня.