В Германии раскрыли амбиции экс-главы МИД Бербок

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок стала председателем Генассамблеи Организации объединенных наций с надеждой в будущем стать генеральным секретарем ООН. Амбиции бывшего дипломата раскрыло немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

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«Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять ее место. Она не в первый раз выбирает такой путь», — говорится в статье.

BZ напоминает, что срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекает в 2026 году. Предполагается, что Бербок может занять его место. По мнению автора статьи, это позволит экс-главе МИД продвигать идеи, связанные с климатом и феминизмом.

Голосование по кандидатуре Бербок в ГА ООН запросила Россия

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, так как она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией».