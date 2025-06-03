В Белом доме поменяли портрет Трампа

В Белом доме официально представили обновленный портрет президента США Дональда Трампа. Информацию подтвердили в аккаунте администрации в социальной сети X, где опубликовали видео с процессом установки портрета в рамку на стене.

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«Только что выпущен новый официальный портрет президента», — говорится в сообщении.

Новый портрет отличается темным фоном без американского флага на заднем плане. Цвет галстука Трампа изменен с синего на красный — теперь это его фирменный стиль.

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В отличие от первого официального портрета, где одна из бровей была приподнята и создавалась легкая выразительная эмоция сомнения, в обновленном изображении президент смотрит более сосредоточенно и серьезно. Аналитики отмечают, что если в первый срок Трамп улыбался классической «американской» улыбкой, то во второй срок выбрал более сдержанное и серьезное выражение лица.

Ранее Никас Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет Трампа примирит США и РФ.