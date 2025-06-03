Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европейском Союзе приняли решение о продолжении конфликта на Украине. Видеообращение политика опубликовано в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик отметил, что Венгрия, напротив, поддерживает усилия, направленные на его мирное урегулирование.

«Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы», — заявил он.

По словам Орбана, Будапешту надо готовиться к тому, что «заинтересованное в продолжении войны брюссельское руководство сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию».

Орбан заявил о непонимании России политиками в ЕС

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия желает продолжить энергетическое сотрудничество с Россией. В разговоре по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым венгерский дипломат назвал план ЕК по отказу от поставок российских энергоресурсов к концу 2027 года крайне вредным для своей экономики.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.