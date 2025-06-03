Трамп сделал заявление насчет потенциальной сделки США и Ирана

Lenta.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Вашингтона и Тегерана не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме. Об этом он написал в соцсети Truth Social после сообщений о том, что предложение США Ирану якобы разрешает ограниченное обогащение.

Трамп сделал заявление насчет потенциальной сделки США и Ирана
© globallookpress.com

Ранее Axios со ссылкой на источники проинформировал, что предложение Штатов по ядерной сделке подразумевает разрешение на ограниченное обогащение Ираном урана на низком уровне в течение неопределенного срока.

«Автоподпись еще давно должна была остановить Иран от "обогащения". В соответствии с нашим потенциальным соглашением мы не разрешим никакого обогащения урана», — уточнил политик.

СМИ: Иран отвергнет ядерную сделку с США

Ранее агентство Reuters написало, что глава Минобороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд обратился к иранским властям. Так, министр попросил принять предложение Штатов по ядерной сделке или осознать риск возможного израильского удара.

В конце мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тегеран должен отказаться от желания получить ядерное оружие, иначе это может привести к войне. До этого Трамп сообщил, что США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе.

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