Трамп сделал заявление насчет потенциальной сделки США и Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Вашингтона и Тегерана не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме. Об этом он написал в соцсети Truth Social после сообщений о том, что предложение США Ирану якобы разрешает ограниченное обогащение.

Ранее Axios со ссылкой на источники проинформировал, что предложение Штатов по ядерной сделке подразумевает разрешение на ограниченное обогащение Ираном урана на низком уровне в течение неопределенного срока.

«Автоподпись еще давно должна была остановить Иран от "обогащения". В соответствии с нашим потенциальным соглашением мы не разрешим никакого обогащения урана», — уточнил политик.

СМИ: Иран отвергнет ядерную сделку с США

Ранее агентство Reuters написало, что глава Минобороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд обратился к иранским властям. Так, министр попросил принять предложение Штатов по ядерной сделке или осознать риск возможного израильского удара.

В конце мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тегеран должен отказаться от желания получить ядерное оружие, иначе это может привести к войне. До этого Трамп сообщил, что США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе.